فيديو يوضح كيف يتواصل مرضى كورونا مع العالم .. شاهد

يعيش العالم في حالة من الرعب بسبب إنتشار فيروس كورونا و أصبح الجميع يلزم المنازل إما حفاظا على أنفسهم من الإصابة، أو بالفعل مصابين بكورونا ولا يجب مغادرة المنزل لنشر الفيروس.
وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو قام بعض المرضى المصابين بكورونا بتسجيلها أثناء تواجدهم في الحجر الصحي ، فإن وقت الفراغ كبير و لا يمكنهم الخروج فلا شيء أمامهم إلا التصوير و الحديث مع العالم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.
ووفقا لما نشرته صحيفة " بيزنس إنسايدر " أن رواد تيك توك قرروا إستخدام التطبيق لتخفيف حدة الخوف من المرض وقرروا تصوير مقاطع فيديو لهم أثناء العزل .
ونالت تلك المقالطع إعجاب عدد كبير من الرواد، و بالتدريج حاول المرضى تخفيف حدة التوتر للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ومحاولة لتهدئة المواطنين بشكل عام حول العالم من الخوف.
@mackenziebritt
roomies travelled to Milan and Venice, I went to Rome, quarantined for 2 weeks by our school! ##ThisIsQuitting ##coronavirus ##quarantine ##renegade♬ Coronavirus Check - 7eer