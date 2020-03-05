فيديو يوضح كيف يتواصل مرضى كورونا مع العالم .. شاهد





وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو قام بعض المرضى المصابين بكورونا بتسجيلها أثناء تواجدهم في الحجر الصحي ، فإن وقت الفراغ كبير و لا يمكنهم الخروج فلا شيء أمامهم إلا التصوير و الحديث مع العالم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.





ووفقا لما نشرته صحيفة " بيزنس إنسايدر " أن رواد تيك توك قرروا إستخدام التطبيق لتخفيف حدة الخوف من المرض وقرروا تصوير مقاطع فيديو لهم أثناء العزل .









ونالت تلك المقالطع إعجاب عدد كبير من الرواد، و بالتدريج حاول المرضى تخفيف حدة التوتر للأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ومحاولة لتهدئة المواطنين بشكل عام حول العالم من الخوف.