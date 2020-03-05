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حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم في قضية داعش الصعيد

الخميس 05/مارس/2020 - 01:58 م
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
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أحمد مهدي
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".




تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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