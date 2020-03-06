أهم أخبار المساء .. فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد إغلاقها .. طقس اليوم مطر و رياح ورعد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:





أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إعادة فتح بوابات المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد إغلاقها مؤقتًا بسبب فيروس كورونا المستجد.





تشهد الأحوال الجوية اليوم الجمعة، طقسا مائلا للدفء نهارًا باردا ليلا، على الوجه البحرى والقاهرة، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.





حرص ستيف ماكمانمان، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، على توجيه نصيحة لمحمد صلاح بشأن عرض ريال مدريد لضمه.





سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 717 جنيهًا بعد أن كان 715 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم الجمعة 6-3-2020.





استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 6-3-2020 ، ليسجل متوسط سعر صرفه بالبنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.





تصدرت أغنية مهرجان عود البطل لثنائي المهرجانات الشهير حسن شاكوش وعمر كمال لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد أن أعاد "شاكوش" طرحها بسبب حذف يوتيوب النسخة الأولى.





أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 3042.



