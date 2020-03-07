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أخبار العالم

بالفيديو.. سياسي إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا على الهواء مباشرة

السبت 07/مارس/2020 - 05:53 م
نيكولا زينجاريتي
نيكولا زينجاريتي
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رشا عبدالوهاب
أعلن نيكولا زينجاريتي زعيم الحزب الديمقراطي اليساري في إيطاليا، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا

ونشر زينجاريتي فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19". 

وقال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري في وسط إيطاليا في منشور على موقع Facebook "أنا بخير لكن علي أن أبقى في المنزل للأيام القليلة القادمة".

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في إيطاليا، أمس الجمعة، مسجلا أعلى زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، حيث توفي 49 شخصًا في اليوم الأخير، مما يرفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في البلاد على 197 شخصا.

وقال أنجيلو بوريلي رئيس الوكالة الإيطالية للحماية المدنية، إن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، بمقدار 778 حالة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 4636 حالة.

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