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رياضة

أول تعليق من الخطيب على التأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال

السبت 07/مارس/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
هنأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، الجهاز الفني واللاعبين، عقب التأهل المستحق اليوم إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال على حساب فريق صن داونز.

وأشاد الكابتن الخطيب بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا، وقطع خطوة مهمة في مشوار إحراز اللقب.

وأثنى رئيس الأهلي على المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، والانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا.

وأكد أن التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة، لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

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