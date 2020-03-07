تعرف على فائدة ساتر الكعبة الجديد .. فيديو

بدأت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية في بناء ساتر حول الكعبة المشرّفة، منذ إعلان الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وسط تساؤلات عن أسبابه وأهدافه.

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية، أن بناء الساتر حول الكعبة المشرفة، يهدف إلى منع انتقال العدوى بين الزوار والطائفين وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات، ولا أحد يستطيع ملامسة الكعبة المشرفة فتنتقل أى عدوى، وإن عزل الكعبة عن الصحن لا يمكّن الطائف من ملامستها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.

فيما اوضحت مقاطع فيديو من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام عددًا من الطائفين حول الكعبة المشرفة، بعد السماح بفتح المطاف من غير المعتمرين، حيث كان مغلقًا اليومين الماضيين.