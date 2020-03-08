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حوادث

السجن 10 سنوات لعامل خطف طفلا وهتك عرضه في قليوب

الأحد 08/مارس/2020 - 01:28 م
محاكمة
محاكمة
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إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بحبس عامل 10 سنوات لاستدراجه طفلا عمره 15 عاما واحتجازه فى مسكنه وهتك عرضه فى قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف فتحي ومحمد حفني سليم وبأمانة سر رضا فتحي ومحمد عصام.


ترجع أوارق القضية عند تلقي مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم قليوب يفيد بقيام عامل باستدراج طفل يدعى "ا ع س"، 15 سنة إلى مسكنه وهتك عرضه.


وتوصلت تحريات العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى أن المتهم يدعى "ا ك ع" 19 سنة عامل استدرج المجني عليه إلى حجرة يقيم فيها وهتك عرضه بعد احتجازه ومنعه من الخروج.


وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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