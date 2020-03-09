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توك شو

بعد وفاة أول حالة فى مصر.. تعرف على أعراض كورونا وكيفية الوقاية منه.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آيات أحمد
استعرض برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، تقريرًا يكشف أعراض فيروس كورونا المستجد والفئات الأكثر تعرضًا للإصابة به .
، حيث أكد التقرير أن خطورة الفيروس تكمن فى سرعة انتقاله خاصة وأنه لا علاج له لأنه فيروس مستجد.

وجاءت أعراض فيروس كورونا، كالتالى:-
تبدأ الأعراض بحمى، متبوعة بسعال جاف، وبعد نحو أسبوع، يشعر المصاب بضيق في التنفس، ما يستدعي علاج بعض المرضى في المستشفى، ونادرا ما تأتي الأعراض في صورة عطس أو سيلان مخاط من الأنف.

ولا تعني ظهور تلك الأعراض بالضرورة أنك مصاب بالمرض، فهي أعراض تشبه تلك المصاحبة لأنواع الفيروسات الأكثر شيوعا، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

ويمكن أن يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، وقصور وظائف عدد من أعضاء الجسم وحتى الوفاة.

ويكون كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية سابقة (مثل الربو والسكري وأمراض القلب)، هم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة الشديدة بالفيروس.

وتستمر فترة حضانة الفيروس - ما بين الإصابة وظهور الأعراض - لحوالي 14 يوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن بعض الباحثين يقولون إن هذه الفترة قد تستمر حتى 24 يوما.

وأشار التقرير إلى أن معدل الشفاء يتجاوز الـ50%، كما أن نسبة إصابة كبار السن منه لا تتجاوز الـ3%.

و توصي منظمة الصحة العالمية بالتالي:

غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس، وتجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة، ولا تقترب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.
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