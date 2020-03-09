بعد انفصالها عن احمد ابراهيم .. أنغام مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة أنغام مؤشر البحث جوجل بعد ساعت قليلة من اعلان خبر انفصالها عن الموزع الموسيقى احمد ابراهيم.
علم "صدى البلد" من مصدر مقرب أن النجمة أنغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.
وحذفت الفنانة أنغام ، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام"، وهو نفس الأمر الذي فعله الموزع أحمد إبراهيم.
و من ناحية اخرى كان قد نشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".