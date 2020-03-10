AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة نقل الشيشة لفيروس كورونا..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:07 ص
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية الأسبق: إن مصر مازالت بخير وستظل بخير ولكن هناك أوبئة كثيرة دخلت مصر فى العهود السابقة مثل الكوليرا عام 1948 وراح ضحايا كثيرة فى هذا المرض.

وأضاف الدكتور محمود عبد المجيد خلال حواره مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن من قريب كان فى مصر انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور أيضا وهناك الكثير من المصريين الذين تمت إصابتهم بهذه الفيروسات ولكن الاحتياطات الواجبة التى تأخذها مصر ضد أي أوبئة تحمي المواطنين من انتشار الوباء بينهم.

وتابع استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، أن الشيشة من أكثر الأشياء التى تنشر فيروس كورونا لأنها تضعف الجهاز التنفسي وان التدخين عموما يضعف مناعة الجسم.

وأوضح الدكتور محمود عبد المجيد، أن الإصابة بفيروس الكورونا عبارة عن معركة بين الفيروس وبين مناعة الإنسان، مشيرا إلى أن كل ما تكون مناعة الانسان أقوي كلما كان الانتصار على فيروس كورونا والتغلب عليه كان أسهل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا ليس أولها.. قصص أوبئة تفوقت على الحروب وحصدت ملايين الأرواح

أستاذ أمراض صدرية: وصول درجة حرارة الجسم لـ 40 إنذارا بوجود فيروس كورونا

مستشفى صدر العباسية: حامل الكورونا ينقل المرض لأربعة أشخاص.. فيديو

خليكو في الشمس.. 12 نصيحة لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا

استشاري أمراض صدرية: كورونا يشكل حربا خطيرة على الدول.. فيديو

شاهد.. حقيقة تحضير فيروس كورونا في المعامل الأمريكية

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: تشغيل 18 رحلة طيران بين القاهرة والسعودية حتى 24 مارس

حال تعطيل الدراسة .. جامعة حلوان تضع 3 طرق للتعليم عن بعد

بين الأمس واليوم .. شوبير وابنه مصطفى مع رئيس النادي الأهلي.. شاهد

الحكومة الإيطالية تقرر إغلاق البلاد بأكملها وتعليق الأنشطة الرياضية

تجديد حبس معد أبلة فاهيتا 15 يوما

الأرصاد تحذر من تعرض مصر لعاصفة غير مسبوقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا إيجيبت تكشف عن كورولا هايبرد والجرانفيا الفاخرة في احتفالية كبرى

كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى