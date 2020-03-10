حقيقة نقل الشيشة لفيروس كورونا..فيديو

قال الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية الأسبق: إن مصر مازالت بخير وستظل بخير ولكن هناك أوبئة كثيرة دخلت مصر فى العهود السابقة مثل الكوليرا عام 1948 وراح ضحايا كثيرة فى هذا المرض.





وأضاف الدكتور محمود عبد المجيد خلال حواره مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن من قريب كان فى مصر انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور أيضا وهناك الكثير من المصريين الذين تمت إصابتهم بهذه الفيروسات ولكن الاحتياطات الواجبة التى تأخذها مصر ضد أي أوبئة تحمي المواطنين من انتشار الوباء بينهم.





وتابع استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر العباسية الأسبق، أن الشيشة من أكثر الأشياء التى تنشر فيروس كورونا لأنها تضعف الجهاز التنفسي وان التدخين عموما يضعف مناعة الجسم.



