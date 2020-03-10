في عيد ميلاد يسرا.. سر خلافها مع رغدة بسبب أحمد زكي

يحل اليوم، الثلاثاء 10 مارس، عيد ميلاد الفنانة يسرا الـ 65، حيث ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة عام 1955، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

ولدت سيفين محمد حافظ نسيم، الشهيرة بـ "يسرا"، في حي مصر الجديدة، وكانت لها علاقات صداقة قوية بين عدد من الفنانين، ومن ضمن هؤلاء الأصدقاء صداقتها الوطيدة العميقة مع الراحل أحمد زكي، والتى استمرت لفترة طويلة فكان لها الصديق والأخ.





وعندما مرض أحمد زكي لازمته يسرا لفترات طويلة، ولكن بعد أن اشتد المرض عليه بدأ يقلل من ظهوره، ويعتذر عن المقابلات واكتفى بوجود الفنانة رغدة بجانبه فقط، وكانت يسرا من ضمن هؤلاء الممنوعين من الزيارة، والتي تخيلت أن سبب منعها هو الفنانة رغدة، لأنها الوحيدة التي كان مسموحا لها بالدخول عليه في أي لحظة لدرجة أنها استأجرت غرفة في نفس الطابق المقيم فيه أحمد زكي بمستشفى دار الفؤاد.



