أبو جبل: مضيت للزمالك على بياض

أكد محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك، أن انتقاله للقلعة البيضاء لم يأخذ الكثير من الوقت والتفكير، مشيرا إلى أن النادي بيته الأول ولا يهمه المقابل.





وأضاف أبو جبل في تصريحات تلفزيونية : بدأت المفاوضات مع المستشار مرتضي منصور وبعدها تولى أمير انهاء العقود ومضيت على بياض ولم اكن اعرف قيمة العقد ولا مدته، فقط كنت سعيدا بعودتي للنادي .





وأكمل: والدي لم يعترضا على رحيلى من سموحة وانضمامى للزمالك، حيث وافقا على الفور، وقد كانت العودة لبيتي أهم طموح لدي .





وأختتم ابو جبل تصريحاته : صفقة عواد جاءت بعدي ولم يُهَمَّنِ انضمام حارس اخر، فالتواجد وحراسة عرين الأبيض أهم شيء واسم نادي الزمالك يعطيك الدافع لتحقيق الانجازات.