برلماني يشيد بشفافية الحكومة في مواجهة كورونا

أشاد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالاستعدادات المصرية القصوى لمواجهة فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات وخصوصا مستشفيات الحميات، قائلا: "إن هناك شفافية تامة في التعامل مع المرض ومواجهته".
وأكد في تصريحات له أهمية ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عن رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات الحميات بالجمهورية، ودعوة المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية من أى عدوى متعلقة بالإنفلونزا أو بفيروس كورونا، واستحداث وحدة لتقصى كل المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية.
وأضاف أن فيروس كورونا هجمة وبائية عالمية وتقريبا اصبح في كافة دول العالم، ولابد من مواجهة تداعياته بكل حزم في إطار حماية الصحة العامة، منوها بالعديد من القرارات التي تتعلق بحظر التجمعات والحفلات والمعارض والموالد خلال الفترة القادمة حتى السيطرة العالمية التامة على الفيروس والنجاح في مواجهته.