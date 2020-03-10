برلماني يشيد بشفافية الحكومة في مواجهة كورونا

أشاد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالاستعدادات المصرية القصوى لمواجهة فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات وخصوصا مستشفيات الحميات، قائلا: "إن هناك شفافية تامة في التعامل مع المرض ومواجهته".





وأكد في تصريحات له أهمية ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، عن رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات الحميات بالجمهورية، ودعوة المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية من أى عدوى متعلقة بالإنفلونزا أو بفيروس كورونا، واستحداث وحدة لتقصى كل المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية.



