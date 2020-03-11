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مش من هنا.. تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:57 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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فرح علاء الخولي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على فضائية الأولى، تقريرا حول مستجدات الحالة المرورية في شوارع القاهرة.


وقال مراسل القناة الأولى، إن هناك حالة من السيولة المرورية كبيرة في شوارع وسط البلد منذ الساعات الأولى من الصباح حتى الآن، وليس هناك توقف إلا في بعض الإشارات الأساسية، أغلب الطرق المؤدية لوسط القاهرة تشهد سيولة كبيرة، وعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سواء الاتجاه إلى صلاح سالم وطريق النصر.


وأضاف: "وأيضًا في اتجاه رمسيس يشهد نوعا من السيولة وعدم صعوبة في السير والمتجه لـ التحرير فهو ميسر بشكل كبير"، مؤكدا أن الحالة المرورية بالطرق اليوم تشهد حالة من السيولة المرورية.

 

وتشهد بعض محاور القاهرة والجيزة كثافات مرورية خلال وقت الذروة الصباحية، فيما تشهد الطرق الصحراوية سيولة تامة فى الحالة المرورية دون أى معوقات، ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة فى اتجاه الجيزة والمنيب، ويشهد طريق الأوتوستراد سيولة مرورية.

 

ويشهد محور المريوطية وأعلى الرماية والمتحف المصري الكبير بعض الازدحام في الشوارع، ولكن مع وجود سيولة في الحالة المرورية.

 

كما تشهد شوارع وميادين الجيزة الرئيسية كثافات مرورية، حيث شهد شارع الهرم بعض الكثافات المرورية للمتجه أعلى كوبرى الجيزة.

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