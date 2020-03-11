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أخبار العالم

الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:06 ص
الكويت تعلن ارتفاع
الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 72 إصابة.

وكانت وزارة الصحة دعت المواطنين والوافدين إلى تجنب اللقاءات الاجتماعية وغيرها من التجمعات العائلية والبشرية، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، أعلن أمس، الثلاثاء، عن اتخاذ الوزارة جميع الإجراءات الوقائية والاحتياطية والاحترازية للحد من نسبة المخالطة وانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال السند إنه عندما يتم أخذ المسحات والبروتوكولات التشخيصية للوصول إلى تشخيص حقيقي، فإن ذلك "لا يعني الإصابة بالفيروس"، مبينا أن وجود مؤشر مثل تاريخ السفر وبعض الأعراض، يوضع ضمن احتمالات الإصابة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت.
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