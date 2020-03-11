الجندي المجهول..عين شمس: الداخلية تدخل معركة لأول مرة مع الأمراض والأوبئة..فيديو

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن هناك اهتماما كبيرا من وزارة الداخلية بتقديم الخدمات الطبية وهو واحد من قطاعات الوزارة ويشهد تطورا دائما ومستمرا، مشيرًا إلى أن الداخلية جندي مجهول في مواجهة ومحاربة الأمراض المزمنة والأوبئة والفيروسات للمرضى المصريين.





وتابع رئيس جامعة عين شمس، خلال حواره في تقرير لانعقاد المؤتمر القومي الأول للأورام بوزارة الداخلية، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن كل عدة أشهر تظهر ثمرة جديدة من تطورات القطاع الطبي بالوزارة، وأن كان هناك مستشفى واحد للخدمات الطبية اصبح هناك اكثر من مستشفى.





وأضاف أن المستشفيات الطبية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتقديم خدمات مجانية للمواطنين من كل القطاعات يومي الخميس والجمعة، والعمل على تبادل الخبرات بين الاجانب بين الحين والآخر ويكون من خلال اما ارسال بعثات او استقبال أحد الوفود.





فقام قطاع الخدمات الطبية بعقد المؤتمر القومى الأول للأورام، تحت عنوان "رؤية جديدة متكاملة لعلاج مرضى الأورام"، بالشراكة مع الجمعية المصرية لأمراض السرطان وجمعية الصيدلة المصرية "لجنة صيادلة الأورام"، والجمعية الأوروبية لصيادلة الأورام.