لمواجهة كورونا.. رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعًا طارئًا بعمداء الكليات

عقد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعًا طارئًا لمجلس عمداء الكليات لبحث تنفيذ آليات الاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا.





وحضر الاجتماع الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير حمدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتصدى للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى بالجامعة والمستشفيات الجامعية.





وأعطى رئيس الجامعة، توجيهات مشددة بضرورة نظافة المدرجات والقاعات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بمستلزمات النظافة الموصى بها من وزارة الصحة والحرص على فتح النوافذ وتهوية حجرات التدريس بصفة مستمرة.





كما وجّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بتخصيص وقت المحاضرات على مدى اليوم الدراسي لتوعية الطلاب من فيروس الكورونا وكيفية الوقاية منها بمساعدة الطلاب.





وشدد رئيس الجامعة، على توفير وسائل الأمن والسلامة بالكليات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والعمل على تكثيف المحاضرات وتوزيع الجداول بما يتماشي مع المدة المتبقية من العام الجامعى، مع منع التجمعات داخل الجامعة تجنبًا لتعرض الطلاب لأى مخاطر.





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