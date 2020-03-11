تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا في الوادي الجديد

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة مواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء هشام لطفي، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأكد "الزملوط"، أنه جرى خلال الاجتماع، ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمُجابهة فيروس كورونا، وأبرزها تطهير أماكن التجمعات والمصالح الحكومية، وتكثيف حملات التوعية بأهمية النظافة العامة والشخصية بالمدارس والجامعات ودور العبادة وشاشات العرض، ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة، والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية ونشر وتوزيع ملصقات توعوية بكافة القطاعات وأماكن تقديم الخدمات.

ووجّه المحافظ، بانعقاد غرفة عمليات رئيسية؛ لإدارة الموقف على مدى الساعة، وتلقي المعلومات والتكليفات والتعامل مع أي بلاغات، وكذلك التعامل الحازم مع الشائعات وترويجها بهذا الشأن لمنع إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين.

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