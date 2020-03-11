تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا في الوادي الجديد

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة مواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء هشام لطفي، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية.
وأكد "الزملوط"، أنه جرى خلال الاجتماع، ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمُجابهة فيروس كورونا، وأبرزها تطهير أماكن التجمعات والمصالح الحكومية، وتكثيف حملات التوعية بأهمية النظافة العامة والشخصية بالمدارس والجامعات ودور العبادة وشاشات العرض، ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة، والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية ونشر وتوزيع ملصقات توعوية بكافة القطاعات وأماكن تقديم الخدمات.
ووجّه المحافظ، بانعقاد غرفة عمليات رئيسية؛ لإدارة الموقف على مدى الساعة، وتلقي المعلومات والتكليفات والتعامل مع أي بلاغات، وكذلك التعامل الحازم مع الشائعات وترويجها بهذا الشأن لمنع إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين.
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من جانب اخر، وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة خاصة المتقاعسين الذين لم يسددوا الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم.
ونوّه «الزملوط»، إلى أنه جرى التشديد بتكثيف حملات الإزالة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها والتنسيق المستمر بين الأعضاء المشاركين بها؛ للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه اللجنة، أثناء أداء مهامها والعمل على سرعة حلها، مع وضع لافتات على الأراضي المستردة توضح ملكيتها للوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال تكرار التعدي، بجانب وضع التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين من واضعي اليد بدفع المبالغ المُستحقة على أقساط وذلك للتيسير عليهم في إجراءات تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن ذلك حق الدولة والشعب ويجب الحفاظ عليه.