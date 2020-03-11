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أخبار العالم

لبنان يعلن الطوارئ ويمنع التجمعات ويوقف الطيران مع 4 دول

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:21 م
لبنان يعلن الطوارئ
لبنان يعلن الطوارئ ويمنع التجمعات ويوقف الطيران مع 4 دول
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سمر صالح
أدلى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الأربعاء بتصريحات حول مكافحة فيروس كورونا داخل لبنان.

وقال دياب حول عدم إعلان حال الطوارئ أن الحكومة تحاول معالجة الأزمة بأعلى مستويات الحذر ونتعامل مع مرض يتغير كل ساعة وكل يوم.

وأكد أن هناك مستشفى في كل محافظة وستتزايد أعداد المستشفيات التي ستستقبل الأعداد المصابة.

وأفاد دياب أنه تم وقف الرحلات من جميع الدول التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا وإعطاء مهلة 4 أيام اللبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل.

وأوضح أنه تم وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين.

وقال دياب إن هناك لجنة المتابعة تواصل رصد كل الحالات ومدى تطور انتشار المرض.

واختتم دياب أنه طلب من الإدارات والبلديات إجراء مناوبة في الدوام، واتخاذ جميع التدابير ومنع التجمعات حفاظا على الصحة العامة وبناء على توصيات لجنة متابعة التدابير للوقاية من كورونا طلبت من الإدارات وضع جداول عمل بالحد الأدنى من الموظفين

وقال "نواجه مرضًا يتفشى في كل العالم والحكومة لم تتأخر عن أي إجراء لحماية اللبنانيين ولكن هناك مزايدات من قبل بعض الأشخاص في السياسة".
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