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رياضة

رغم ضغط المعارضة.. رئيس الإسماعيلي يرفض تقديم استقالته من رئاسة النادي

الخميس 12/مارس/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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حبيبة معتز
رفض المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تقديم الاستقالة عن رئاسة النادي، بعد طلب الكثير من المعارضين له ولمجلسه ذلك، أملا في إصلاح الأوضاع والأزمات الموجودة داخل النادي.

ويعيش النادي الإسماعيلي في السنوات الأخيرة في أزمات ومشاكل كثيرة على كل الأصعدة، بسبب عدم الاستقرار الموجود في بعض المناصب والمشاكل المالية التي تواجه النادي وضغط الجماهير التي تطالب دائما بالفوز والبطولات. 

وانفجرت براكين الغضب في الشارع الإسمعلاوي مما يحدث في النادي وخاصة في ملف كرة القدم، مطالبين الأغلبية منهم لمجلس الإدارة وبالتحديد الرئيس إبراهيم عثمان بتقديم الإستقالة ولكن الأخير يرفض هذا الأمر تماما.

جدير بالذكر أن مدة هذا المجلس ستنتهي في شهر ديسمبر من العام المقبل، وبعدها سوف يتم فتح باب الانتخابات ومن حق المهندس إبراهيم عثمان الترشح مرة أخرى على رئاسة النادي.

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