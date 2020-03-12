AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب الطقس السيئ.. التموين تزف بشرى سارة

الخميس 12/مارس/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
أكد  المهندس سيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم توفير كافة حصص الدقيق وتوفير احتياجات المواطنين بأنحاء المحافظة تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة. 

وأضاف أنه بناء علي توجيهات الدكتور  علي المصيلحي  وزير التموين  ومتابعة من اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح تم شحن وتوفير كافة حصص الدقيق وتوفير كافة احتياجات المواطنين بأنحاء المحافظة.

وأضاف أنه تم فتح السيستم لصرف حصص الدقيق الخاصة  بالمخابز حتى السبت بعد شحن الكميات على السيستم لكافة المخابز بمركز الحمام والقرى  تحسبا لأي  ظروف نتيجة التحذيرات من سوء الأحوال الجوية. 
 
وأوضح أنه تم تدعيم كافة مراكز ومدن مطروح  بمخزون من الدقيق وكافة السلع الغذائية تحسبا لتأثر الطرق بسوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أنه تم  المرور أمس الأربعاء على كافة المجمعات الاستهلاكية ومحلات توزيع اللحوم المدعمة لمتابعة توافر كافة السلع.
بسبب الطقس السيئ.. التموين تزف بشرى سارة
بسبب الطقس السيئ.. التموين تزف بشرى سارة
بسبب الطقس السيئ.. التموين تزف بشرى سارة
بسبب الطقس السيئ.. التموين تزف بشرى سارة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 1562 مخالفة تموينية خلال شهر ديسمبر في الغربية

ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في مطروح

التموين تتخذ إجراءات احترازية تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية الخميس والجمعة

ترشيحاتنا

شاهد.. كيف يعيش سكان مدينة ووهان داخل منزلهم خلال الحجر الصحي؟

كيف تناولت الصحف البريطانية خسارة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد؟

الصين تعلن حصيلة جديدة عن وفيات ومصابي كورونا

رد فعل الجمهور بعد استعراض نرمين الفقي رشاقتها

دعاء الرياح والعواصف.. الرسول أوصى بـ 3 أمور عندما تشتد الريح

حازم إمام يهاجم كهربا بسبب أحداث السوبر ويعلق على إيقافه حتى نهاية الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد

بعد بلوفر محمد حماقي الممزق.. عمرو سعد يثير الجدل بملابس غريبة