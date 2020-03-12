بسبب الطقس السيئ.. التموين تزف بشرى سارة

أكد المهندس سيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم توفير كافة حصص الدقيق وتوفير احتياجات المواطنين بأنحاء المحافظة تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.





وأضاف أنه بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ومتابعة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تم شحن وتوفير كافة حصص الدقيق وتوفير كافة احتياجات المواطنين بأنحاء المحافظة.





وأضاف أنه تم فتح السيستم لصرف حصص الدقيق الخاصة بالمخابز حتى السبت بعد شحن الكميات على السيستم لكافة المخابز بمركز الحمام والقرى تحسبا لأي ظروف نتيجة التحذيرات من سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أنه تم تدعيم كافة مراكز ومدن مطروح بمخزون من الدقيق وكافة السلع الغذائية تحسبا لتأثر الطرق بسوء الأحوال الجوية.



