AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اعلان الطوارئ بالمحافظات.. وزير التنمية المحلية: توزيع المعدات في مناطق تجمع الأمطار وتنسيق مع مختلف الجهات

الخميس 12/مارس/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمان البكش
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن اتخاذ المحافظات مجموعة من الإجراءات لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة . 
وأشار شعراوى إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد، ووزارة الري، وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع الجهات الخدمية بالمحافظات وكذا التنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية وإدارات المرور والقوات المسلحة.

 وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم فتح غرف العمليات بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة المحلية على مدار الساعة لمتابعة الموقف بالإضافة لإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء ، مضيفًا : تم إعلان حالة الطوارئ فى كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات.  

وأشار شعراوى إلى أن الصفحات الرسمية للمحافظات على مواقع التواصل الإجتماعى ستقوم بالإعلان عن تطورات الوضع أولًا بأول فيما يخص الطقس وحالة سقوط الأمطار المتوقعة ومدى خطورتها، لافتًا إلى أن المحافظات بدأت في توزيع المعدات في المناطق المتوقع أن تشهد وجود تجمعات طبقًا لما حدث في المرات السابقة لسقول الأمطار التى شهدتها البلاد، مع وجود خطة بكل محافظة لسرعة الانتقال والتعاون بين الأجهزة المعنية في حالة الطوارئ.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص مواجهة الكميات الكبيرة من الأمطار خاصة على المحافظات الساحلية والتعاون المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى وتجهيز المعدات وعربات الشفط اللازمة.  

وأهاب شعراوى المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات أو عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة ، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على المحافظات بتكثيف تواجد الأوناش واللوادر لسرعة التدخل وإزالة أى آثار لذلك.  

كما وجه وزير التنمية المحلية  المحافظين بتشكيل مجموعات عمل مستمرة من القطاعات الخدمية والحيوية المهمة وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمرور والنظافة لتكون على أهبة الإستعداد لسرعة التحرك لمواجهة أى ظروف طارئة.

 كما طالب شعراوى المحافظات بمرور لجان على أعمدة الكهرباء والإنارة وفحصها والتأكد من سلامتها للحفاظ على سلامة المواطنين والإطمئنان علي إتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة.

 كما طالب اللواء محمود شعراوى من المحافظات المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها بضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها فى حالة تأهب للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة سقوط الأمطار.
اعلان الطوارئ بالمحافظات.. وزير التنمية المحلية: توزيع المعدات في مناطق تجمع الأمطار وتنسيق مع مختلف الجهات
اعلان الطوارئ بالمحافظات.. وزير التنمية المحلية: توزيع المعدات في مناطق تجمع الأمطار وتنسيق مع مختلف الجهات
اعلان الطوارئ بالمحافظات.. وزير التنمية المحلية: توزيع المعدات في مناطق تجمع الأمطار وتنسيق مع مختلف الجهات
اعلان الطوارئ بالمحافظات.. وزير التنمية المحلية: توزيع المعدات في مناطق تجمع الأمطار وتنسيق مع مختلف الجهات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمحافظات لمواجهة سقوط الأمطار.. صور

بعد موجة الامطار.. مراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

وزير التنمية المحلية: 410 سيارات و1900 عامل لشفط مياه الأمطار في 13 محافظة

بسبب سوء الطقس.. شعراوي يوجه باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات

شعراوي يوجه باستمرار انتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع وسيارات شفط المياه بشوارع المحافظات

ترشيحاتنا

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids

نجمات هاجمن أنغام بسبب أحمد إبراهيم

ادعى الإصابة بفيروس كورونا.. تصرف غريب من دييجو كوستا عقب لقاء ليفربول

سقطت فوقه المئذنة.. الطقس السيئ يتسبب في انهيار مسجد بنجع حمادي.. صور

ليفربول وصل إلى القمة سريعا وهبط منها أسرع.. محطات الريدز بدوري أبطال أوروبا

هيونداي تظهر النترا 2021 لأول مرة قبل الإعلان عنها رسميا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد