اعلان الطوارئ بالمحافظات.. وزير التنمية المحلية: توزيع المعدات في مناطق تجمع الأمطار وتنسيق مع مختلف الجهات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن اتخاذ المحافظات مجموعة من الإجراءات لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة .

وأشار شعراوى إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الأرصاد، ووزارة الري، وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع الجهات الخدمية بالمحافظات وكذا التنسيق مع مديريات الأمن والحماية المدنية وإدارات المرور والقوات المسلحة.





وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم فتح غرف العمليات بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة المحلية على مدار الساعة لمتابعة الموقف بالإضافة لإخطار غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء ، مضيفًا : تم إعلان حالة الطوارئ فى كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات.





وأشار شعراوى إلى أن الصفحات الرسمية للمحافظات على مواقع التواصل الإجتماعى ستقوم بالإعلان عن تطورات الوضع أولًا بأول فيما يخص الطقس وحالة سقوط الأمطار المتوقعة ومدى خطورتها، لافتًا إلى أن المحافظات بدأت في توزيع المعدات في المناطق المتوقع أن تشهد وجود تجمعات طبقًا لما حدث في المرات السابقة لسقول الأمطار التى شهدتها البلاد، مع وجود خطة بكل محافظة لسرعة الانتقال والتعاون بين الأجهزة المعنية في حالة الطوارئ.





وقال وزير التنمية المحلية إنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص مواجهة الكميات الكبيرة من الأمطار خاصة على المحافظات الساحلية والتعاون المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى وتجهيز المعدات وعربات الشفط اللازمة.





وأهاب شعراوى المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات أو عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة ، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على المحافظات بتكثيف تواجد الأوناش واللوادر لسرعة التدخل وإزالة أى آثار لذلك.





كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتشكيل مجموعات عمل مستمرة من القطاعات الخدمية والحيوية المهمة وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمرور والنظافة لتكون على أهبة الإستعداد لسرعة التحرك لمواجهة أى ظروف طارئة.





كما طالب شعراوى المحافظات بمرور لجان على أعمدة الكهرباء والإنارة وفحصها والتأكد من سلامتها للحفاظ على سلامة المواطنين والإطمئنان علي إتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة.





كما طالب اللواء محمود شعراوى من المحافظات المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها بضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها فى حالة تأهب للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة سقوط الأمطار.