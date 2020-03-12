75 شفاطا.. محافظ القاهرة: رفع حالة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات لاستقبال موجة السيول.. فيديو

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه بمجرد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس منذ 3 أيام، تم رفع حالة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات والتنسيق مع الأجهزة المعنية.









وكشف محافظ القاهرة، خلال لقاء خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، عن وجود 75 شفاطا على مستوى الجمهورية ، و35 بدالا لرفع مياه الأمطار.









وأضاف أنه تم رفع جميع تجمعات الأمطار بالتنسيق مع إدارة المرور مع وجود سيولة مرورية، مشيرا للتناسق الكامل مع غرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.









وأوضح أن شركة الصرف الصحى بدأت فى نشر سيارات الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مع بدء موجة السيول على المحافظات.









وأكد أنه تم التعامل مع تجمعات الأمطار فى مناطق الجنوب ووسط البلد، وتواجد سيارات الشفط فى جميع الأماكن، مهيبا بالمواطنين التواجد فى منازلهم إلا فى حالات الضرورة.