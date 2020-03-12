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مرأة

بعد عاصفة التنين.. أكلات تقوي المناعة

الخميس 12/مارس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

تغيير الطقس دائمًا مثل ضيف غير مرحب به.. يؤثر تغير الطقس على جميع أشكاله المختلفة، بدءًا من البرد إلى الحساسية. يزدهر تغير الموسم أنواعًا مختلفة من الفيروسات التي لا يستطيع جسمنا مقاومتها. يمكن أن يكون السبب الرئيسي هو انخفاض قوة المناعة.. في هذه الحالة، تحتاج إلى إيجاد بعض الطرق لتعزيز جهاز المناعة لديك. 


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هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة وبالتالي منع العدوى. لا تتسرع في الذهاب إلى متجر طبي أو طبيب إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا أو البرد.. اذهب أولًا إلى مطبخك وستجد العديد من الأطعمة التي يمكن أن تعزز المناعة وتمنع العدوى. الأطعمة، المعروفة باسم معززات نظام المناعة، وافرة ومتوفرة بسهولة في السوق. 

إليك  بعض الأطعمة لتعزيز المناعة ومنع العدوى

 -الحمضيات: 

التفت إلى فيتامين ج عندما يكون لديك نزلة برد أو إنفلونزا. الحمضيات غير المكلفة والمتاحة بسهولة هي مصادر غنية بفيتامين ج الذي يساعدك على الحفاظ على صحتك

-بروكلي: 

البروكلي مليء بالفيتامينات ، بما في ذلك A و C و E. إلى جانب هذه العناصر الغذائية ، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة الممتازة. لتعزيز المناعة لديك ومنع العدوى ، يمكن أن يلعب البروكلي دورًا حيويًا. البروكلي النيء أو الأقل طهيًا يعطي نتائج أفضل.

- الكركم: 

يساعد تناول الكركم اليومي في تخفيف السموم من الجسم للمساعدة في إزالة السموم. يمكن للكركم منع وعلاج الالتهابات والالتهابات. كوب واحد من الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من الكركم هو أفضل مشروب لتعزيز جهاز المناعة بسرعة. 

-حساء الدجاج: 

-حساء الدجاج الدافئ 

هو طبق قديم يتعافى من البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الحلق يمكنك القول أن حساء الدجاج هي أفضل طريقة للابتعاد عن المرض بسبب تغير الطقس

- ثوم: 

لا يستخدم الثوم فقط لزيادة مذاق أو رائحة أي مطبخ ، ولكنه أيضًا مقوي مناعي ممتاز.. تقريبا جميع المأكولات حول العالم تحتوي على الثوم كمكون. لديها القدرة على مكافحة الالتهابات وحمايتك من التغيرات المناخية.

- زنجبيل:

 يمكن تخفيف التهاب الحلق والأنفلونزا والبرد أو أي ألم مزمن بالزنجبيل. مثل الثوم ، الزنجبيل هو أيضًا عنصر معروف أو مستخدم جيدًا في العديد من الأماكن.. إذا تم تناوله بانتظام ، فسوف يتعامل مع البرد حتى من البداية ، حتى لا تتأثر بشدة.

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