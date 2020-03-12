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أصل الحكاية

رياح عاصفة في السعودية.. تفاصيل طقس يضرب المملكة خلال ساعات قليلة

الخميس 12/مارس/2020 - 12:35 م
رياح عاتية
رياح عاتية
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ميـــس رضــا
تشهد أجواء المملكة العربية السعودية طقسا عاصفا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتأثر عموم منطقة تبوك بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي.


وحسب "موقع طقس العرب"، المعنى بالتنبؤات الجوية، فإن هذه الحالة تُوصف بأنها الأكثر قوة وشدة منذ بداية الموسم،  تترافق برياح عتية تتجاوز هباتها حاجز الـ 100كم على الساعة وأمطار رعدية شديدة الغزارة. 

وفى التفاصيل، تزداد شدة الاضطرابات على منطقة تبوك من منتصف نهار اليوم الخميس حتى تصل لذروتها مع ساعات ليل الخميس المتأخرة وفجر الجمعة/ حيث تتحول الأمطار إلى رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك، كما وتطال الأمطار الرعدية كل من الجوف والحدود الشمالية ولكن بشدة أقل نسبيًا.


كما ويتوقع أن تتأثر المناطق المذكورة بهبوب لرياح جنوبية إلى جنوبية غربية قوية السرعة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 100كم على الساعة، خاصة مع ساعات اليوم الخميس حتى نهار وليل الجمعة تكون مثيرة للغبار وربما العواصف الرملية قبيل هطول الأمطار.
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