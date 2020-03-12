رياح عاصفة في السعودية.. تفاصيل طقس يضرب المملكة خلال ساعات قليلة

تشهد أجواء المملكة العربية السعودية طقسا عاصفا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتأثر عموم منطقة تبوك بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي .









وحسب "موقع طقس العرب"، المعنى بالتنبؤات الجوية، فإن هذه الحالة تُوصف بأنها الأكثر قوة وشدة منذ بداية الموسم، تترافق برياح عتية تتجاوز هباتها حاجز الـ 100كم على الساعة وأمطار رعدية شديدة الغزارة.





وفى التفاصيل، تزداد شدة الاضطرابات على منطقة تبوك من منتصف نهار اليوم الخميس حتى تصل لذروتها مع ساعات ليل الخميس المتأخرة وفجر الجمعة/ حيث تتحول الأمطار إلى رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك، كما وتطال الأمطار الرعدية كل من الجوف والحدود الشمالية ولكن بشدة أقل نسبيًا.







