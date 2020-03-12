زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

واجهت نادلة في مطعم بمدينة "ممفيس" في ولاية "تينيسي" الأمريكية مفاجأة مزعجة، بعد أن ترك لها أحد زبائن المطعم بقشيشًا سخيًا يُقدر بـ4 آلاف دولار الشهر الماضي، وذلك إثر رفض مديريها إعطائها النقود.





وأعربت هذه السيدة "شيكيرا إدواردز" مؤخرًا عن استيائها كونها لم تتلق بعد المبلغ الذي تُرك من أجلها، مشيرة إلى أن مديرها هو من أبلغها بشأن البقشيش في الأساس، لكنه قال في الوقت ذاته إنه يتعين عليها الوصول إلى الزبون الذي ترك البقشيش للتحقق مما إذا كان المبلغ "شرعيًا"، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأكدت "إدواردز"، التي تعمل في ذلك المطعم منذ نحو ثلاث سنوات، في تصريح لوسائل إعلام محلية أنه ليس لديها أي معلومات حول العميل الذي ترك لها البقشيش، مشيرة إلى أنها تنوي اللجوء للقضاء في حال لم تتسلم النقود.





وقال متحدث باسم سلسلة المطاعم التي يتبعها المطعم الذي شهد هذه الواقعة إن الإدارة تعمل على التوصل إلى العميل الذي ترك البقشيش من أجل التأكد من كون المبلغ صحيحًا.



