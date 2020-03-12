نداء عاجل من سفارة الرياض في البوسنة والهرسك لـ السعوديين .. تفاصيل

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك بجميع المواطنين الموجودين في كل من (البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية صربيا) الذين واجهوا صعوبة في العودة إلى المملكة سرعة التواصل مع السفارة في سراييفو، لترتيب عودتهم إلى المملكة.





يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وحرصًا على سلامة مواطنيها.





ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في فيدرالية البوسنة والهرسك لتجنب التعرض لفيروس كورونا الجديد (COVID-19).



