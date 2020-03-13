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تعليم

أبرز 8 تصريحات قالها وزير التعليم ردا على تخوفات وصول كورونا للمدارس

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:08 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤخرًا بعدد من التصريحات الهامة بشأن تخوفات انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس .


وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز 8 تصريحات قالها وزير التعليم عن مكافحة كورونا في المدارس:

* لا توجد حالة إيجابية واحدة والحمد لله في مدارسنا المصرية

* نجتهد جميعًا لكي نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة بفيروس كورونا 

* نرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية 

* لابد من إبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي بأي اشتباه في أعراض المرض.

*في حالة اكتشاف حالة إيجابية لا قدر الله، يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع السيد المحافظ.

*بالنسبة لقرار غلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة وفرض "عزل ذاتي" علي طلابها والسادة المعلمين والإدارة المدرسية لمدة ١٤ يوما،  فهذا الإجراء ما هو إلا إجراء "وقائي" دون ان يثبت وجود اي اصابات فيها ، نظرا لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب.

* تتابع وزارتي التربية والتعليم والصحة الموقف في كافة مدارس الجمهورية علي مدار الساعة، وتطمئن السادة أولياء الأمور.

* نحن نهيب بالسادة أولياء الأمور بعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميا عن الوزارتين

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