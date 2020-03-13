صعق حماره.. كيف أنقذت العناية الإلهية فلاحا من الموت في المنوفية

حيث شهد ميدان صيدناوي بمدينة تلا صعق حمار بالكهرباء بعد نزول صاحبه المدعو م. ه من عليه لشراء بعض مستلزماته وبعدها لامس الحمار عامود إنارة مما أدي لمصرعه صعقا بالكهرباء.

وكان محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، قد أعلن أن البلاد تشهد منذ صباح أمس أمطار شديدة على جميع المحافظات، موضحًا أن الهيئة تنبأت بذلك.





وأضاف مدير التنبؤات الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مستمر حتى عصر الجمعة.





وأشار إلى أن سقوط الأمطار مستمرة، سرعات الرياح سترتفع غدًا عن اليوم ومن الممكن أن تقترب لضعف رياح اليوم.





وأوضح شاهين، أن ذروة الطقس السيئ تستمر ليلا حتى عصر الغد، وطالب من المواطنين بعدم الخروج من البيت.





ولفت مدير التنبؤات الجوية إلى أن الهيئة تتابع باستمر التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.