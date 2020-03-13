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مرأة

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:24 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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هاجر هانئ
اعتادت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى، بأبرز الصور و اللقطات التى تظهر بها سواء فى حياتها اليومية أو أعمالها الفنية.

وقد كشفت صورها على مواقع التواصل الاجتماعى عن اهتمامها بالموضة و الأزياء، فتعتبر ياسمين صبرى من النجمات اللواتي يحرصن على اتباع الموضة وأحدث صيحات الموضة واختيار ما يبرز جمالها واناقتها.

ولم تتوقف الموضة عند ياسمين صبري على الملابس فقط بينما تمتد أيضا إلى عالم الاكسسوارات فهى تحرص دوما على اختيار القطع المميزة التي تزيد من فخامتها، وقد لاحظنا ظهورها أكثر من وفى مناسبة مختلفة بنفس الاكسسوارات التى حملت توقيع  Piaget، وبلغ سعرها 29,500 ريال سعودى، أى ما يقرب من 127 ألف جنيه مصرى.


بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة
بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة
بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة
بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة
بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة
بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة
بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة
بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة
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