بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة

اعتادت الفنانة ياسمين

صبري

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى، بأبرز الصور و اللقطات التى تظهر بها سواء فى حياتها اليومية أو

الفنية.

أعمالها