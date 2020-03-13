بسبب الطقس السيئ.. سقوط سلك كهرباء ضغط عالي على منزل بأسيوط

سقط قبل قليل، سلك كهرباء ضغط عالي على أحد المنازل بمنطقة زرزارة بحي غرب أسيوط مما تسبب في انهيار حوائط المنزل .

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا من حي غرب أسيوط يفيد سقوط سلك ضغط عالي على منزل ملك " ممدوح.خ" بمنطقة زرزاره غرب البلد بمدينة أسيوط نتيجة سرعة الرياح مما تسبب في انهيار حوائط بالمنزل دون وقوع خسائر بشرية .

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وكانت موجة الطقس السيئ تسببت بالأمس في وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين في حوادث متفرقة وسقوط عدد من الحوائط والأسوار والأشجار.

ومن جهته ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين بتجنب الخروج إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه .

وناشد مكتب إعلام محافظة أسيوط، المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن حجم الخسائر ما لم يصرح بها المتحدث الرسمي للمحافظة أو لم تنشر علي الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك او الموقع الرسمي للمحافظة www.assiut.gov.eg) .