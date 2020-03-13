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اقتصاد

أكبر خسارة منذ 33 عاما.. بورصة أمريكا تنهار وتهز الأسواق العالمية

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:30 ص
بورصة وول ستريت الأمريكية
بورصة وول ستريت الأمريكية
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مايكل عياد
انهارت بورصة وول ستريت الأمريكية، خلال تعاملات أمس الخميس، وسجل مؤشرها الرئيسي "داو جونز" أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي في 1987 بخسارته 10% من قيمته، وذلك على وقع أجواء الهلع التي سادت أسواق المال العالمية بأسرها بسبب فيروس كورونا وما تم إعلانع عن "جائحة كوفيد-19".


وبحسب الأرقام الموقتة للجلسة فقد أغلق داو جونز على تراجع بلغ 9.99%، مستقرًا عند 21 ألفًا و200,47 نقطة، بينما خسر ناسداك 9.43% مستقرًا عند 7201,80 نقطة، ووصلت خسارة مؤشر ستاندرد أند بورز-500 إلى 9.51%، مستقرًا عند 2480,73 نقطة.

وهذا المؤشر الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في البورصة النيويوركية دخل رسميا أمس في مرحلة "السوق الهابطة" وهو مصطلح يعني أنّ المؤشر خسر أكثر من 20% من قيمته، بالمقارنة مع آخر مستوى قياسي سجله.

ومنذ بدء التداولات في بورصة نيويورك كان الهلع الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد سيد الموقف، حتى إن المداولات توقفت لمدة 15 دقيقة عند افتتاح الجلسة بسبب تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز-500 بأكثر من 7%، وهو إجراء يتم تفعيله تلقائيا للسماح للمستثمرين بالتقاط أنفاسهم واستيعاب الموقف.

وجاء ذلك لينهي أطول موجة رهان على صعود الأسعار تشهدها أسواق الولايات المتحدة، عقب فرض قيود جديدة على السفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أثار هلع المستثمرين وهز الأسواق العالمية.
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