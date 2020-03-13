تعرف على خسائر الطقس السيئ بمدينة الأقصر.. صور

أعلن أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر أن سوء الأحوال الجوية وعدم استقرارها بالأمس أدى لسقوط أكثر من ١٥ شجرة ونخيل و٧ أعمدة إنارة و٦ لافتات إعلانية بالإضافة إلى لافتة إعلانية من الجدارية أمام بوابة المطار .





وأضاف أن حي المطار تسبب الطقس السيئ به إلى سقوط ٦ أشجار بطريق منشأة العماري الرئيسي والطريق السريع و٢ شجرة بطريق المطار و٢ نخلة بمدخل نجع العماري ورفع وشد ٣ أعمدة سقطت بمدخل نجع عبد العاطى ولوحة اعلانات من الجدارية أمام بوابة المطار .





وتابع أما منطقة حي وسط بالأقصر سقط بها ٢ شجرة بمنطقة مرحبا بجوار الإشارة المرورية وشارع سلمي سليم كذلك سقوط بعض أفرع الأشجار بكورنيش النيل ورفع وشد اثنان من أعمدة الانارة وفي حي شمال سقطت شجرتان بمنطقة نجع الملقطة بالكرنك ورفع وشد عامود إنارة





وفي حي جنوب سقطت شجرتان و٧ لافتات إعلانية " الفور سيزون" بشارع خالد بن الوليد ورفع وشد عامود إنارة





وأوضح الشريف انه فور تلقى البلاغات من غرفة عمليات للطوارئ يقوم فريق العمل المرافق كلا في منطقتة لرفع الاشجار والأفرع والنخل الساقط أول بأول حتى لايؤثر ذلك على حركة مرور السيارات او حركة المشاه وقد تم رفع جميع الأشجار واللوحات الإعلانية من الجداريات التى سقطت حيث تم التأهب ورفع درجة الاعداد القصوي بكافة الأحياء.



