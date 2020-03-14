المدارس تبدأ تفعيل قرار تقليل ساعات اليوم الدراسي .. غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه سوف يتم بدءًا من غد الأحد تفعيل القرار الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الاربعاءالماضي بشأن تعليق حصص الأنشطة وتقليل ساعات اليوم الدراسي.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل مدير مدرسة مسئول عن إعادة تنظيم جدول الحصص في مدرسته بعد تفعيل القرار الصادر بإلغاء حصص الأنشطة .
وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي .... الخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من هذا القرار تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين ، ولفت الوزير إلى أن كلمة "الأنشطة" تعود علي الأنشطة "اللاصفية" مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات ....الخ وكذلك الأنشطة "التربوية" مثل التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي -الكمبيوتر ....إلخ