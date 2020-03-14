المدارس تبدأ تفعيل قرار تقليل ساعات اليوم الدراسي .. غدًا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل مدير مدرسة مسئول عن إعادة تنظيم جدول الحصص في مدرسته بعد تفعيل القرار الصادر بإلغاء حصص الأنشطة .





وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي .... الخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.



