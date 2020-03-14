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رياضة

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

السبت 14/مارس/2020 - 09:03 ص
آلان سميث لاعب فريق
آلان سميث لاعب فريق آرسنال السابق
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محمد السعيد
أعرب آلان سميث، لاعب فريق أرسنال السابق، عن حزنه الشديد على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ورفاقه، بعد قرار تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أمس، الجمعة، تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى 3 إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

وقال آلان سميث في تصريحات لصحيفة "ستاندرد" الإنجليزية، "أشعر بالأسف على محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك، وكل اللاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف "يجب أن يشعر كلوب ولاعبو ليفربول بالحزن، لأن أفضل فريق في العالم قد لا يتمكن من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد غياب 30 عاما". 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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