صلاح ينجو من الفيروس.. أشهر 10 رياضيين أصيبوا بـ كورونا

تسبب فيروس كورونا في إيقاف العديد من الأحداث الرياضية العالمية خلال الأيام الماضية، على رأسها الدوريات الخمس الكبرى، في أوروبا، بسبب الانتشار السريع للمرض.









واجتاح فيروس كورونا الملاعب الأوروبية في الأيام الأخيرة، حيث لم يترك الفيروس أي عنصر من اللعبة، فقد أصاب اللاعبين والمدربين والأطقم الفنية ورؤساء الأندية، و المشجعين أيضا.













وكانت تقارير أشارت أمس، الجمعة، إلى اشتباه في إصابة النجم محمد صلاح بكورونا، بعد تلامسه مع أرتور بوروك حارس بورنموث الذي ظهرت عليه أعراض الفيروس، إلا أن رامي عباس وكيل" مو" نفى هذه الشائعات، وأكد سلامة نجم منتخبنا الوطني.









ويستعرض صدى البلد" أبرز الرياضيين" الذين أصيبوا بفيروس كورونا:





1- دانييلي روجاني ( لاعب يوفنتوس الإيطالي).





2- تري ثوميكينس( لاعب فريق ريال مدريد لكرة السلة).





3- أرثور بوروك " اشتباه" ( حارس بورنموث الإنجليزي)





4- مانولو جابياديني ( لاعب سامبدوريا الإيطالي).





5- مايكل أرتيتا ( مدرب آرسنال الإنجليزي).





6- هودسون أودي ( لاعب تشيلسي الإنجليزي).





7- رودي جوبرت (لاعب فريق يوتا جاز الأمريكي لكرة السلة).





8- إيفانجيلوس ماريناكيس ( رئيس نادي نوتنجهام الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني).





9- تيمو هوبرز ( لاعب هانوفر الألماني).





10- توماس جوتيريز " اشتباه" ( لاعب ريفر بليت الأرجنتيني).