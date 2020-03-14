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رياضة

بعد تفشي كورونا.. معتز البطاوي يداعب محمد صلاح ويطلب ضمه إلى سيراميكا كليوباترا

السبت 14/مارس/2020 - 03:41 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
علق معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على تفشي فيروس كورونا في كل دول العالم، وهو ما استدعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى تعليق مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، وتعليق لقاءات الدوري الإنجليزي.  

وكتب معتز البطاوي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بوست على سبيل الدعابة قال فيه: "بما أن مباريات المنتخب أتأجلت والدوري الإنجليزي أتوقف ينفع القيد يفتح وأجيب أبو صلاح إعارة من ليفربول يلعب معانا الشهرين دول بدل ما يقعد فاضي".

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة لدوري الدرجة الثانية، برصيد ٣٢ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الداخلية صاحب المركز الثاني.
بعد تفشي كورونا.. معتز البطاوي يداعب محمد صلاح ويطلب ضمه إلى سيراميكا كليوباترا
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