السعودية تعلق إجراءات التعداد السكاني 2020.. تعرف على الأسباب





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ، أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.





يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد أنهت جميع المراحل التي تسبق "مرحلة العد الفعلي" وصولًا لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الماضي .





فى غضون لك، علقت السعودية إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.





ودعت وزارة الداخلية ا لجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".





يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت الخميس أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 45 حالة في المملكة، بعد فحص ما يقارب 4 آلاف شخص.



