رابطة المحترفين تعلق مباريات الدوري السعودى.. اعرف السبب

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعليق النشاط الكروي في المملكة، بناءً على تعليمات المملكة الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا الجديد.





جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الرابطة عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وجاء فيه:





"بناءً على قرار وزارة الرياضة المبني على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فايروس كورونا الجديد (COVID-19) بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 15-3-2020 م.





قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعليق كافة المسابقات الرياضية التي تقع تحت مظلتها حتى إشعار آخر".