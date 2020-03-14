AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رابطة المحترفين تعلق مباريات الدوري السعودى.. اعرف السبب

السبت 14/مارس/2020 - 04:05 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعليق النشاط الكروي في المملكة، بناءً على تعليمات المملكة الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا الجديد.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الرابطة عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وجاء فيه:

"بناءً على قرار وزارة الرياضة المبني على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فايروس كورونا الجديد (COVID-19) بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 15-3-2020 م.

 قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعليق كافة المسابقات الرياضية التي تقع تحت مظلتها حتى إشعار آخر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. خسائر بالجملة في الدوري السعودي بعد منع الجماهير

بعد تعليق الدراسة.. السعودية تطلق 15 قناة لبث الدروس اليومية للطلاب

رسميا.. إقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير بسبب كورونا

قرار عاجل من رابطة الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا

قرار عاجل.. كورونا يضرب الدوري الإسباني بعنف.. تفاصيل

رسميا.. تأجيل الدوري السعودي ووقف الأنشطة الرياضية بالمملكة بسبب الكورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

أول ظهور.. زينة توجه رسالة مؤثرة لـ والدها الراحل

مصرع صيدلي طعنه بلطجي بمطواة لرفضه بيع أقراص مخدرة له بالشرقية

إعلامي شهير يوضح حقيقة مرضه بالكورونا

المدارس أرض خصبة لانتقال الفيروس.. معلومات جديدة عن إصابة الأطفال بـ كورونا

شاهد.. أول فيديو من خطوبة حمو بيكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثبتت التربة وزادت الخزان الجوفى.. المحميات الطبيعية في سيناء أكبر المستفيدين من مياه الأمطار

المدارس أرض خصبة لانتقال الفيروس.. معلومات جديدة عن إصابة الأطفال بـ كورونا

الابن يتزوج أرامل أبيه.. قبائل سودانية تنفرد بالعادات الأغرب في العالم.. شاهد