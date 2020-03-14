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أخبار البلد

رئيس الوزراء: تعليق أي أنشطة رياضية و تعليمية لمدة اسبوعين للحد من الاختلاط

السبت 14/مارس/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه وجه وزير الداخلية ووزير الرياضة تعليق أي نشاط رياضي أو تعليمي خلال اسبوعين للحد من الاختلاط وللوقاية من فيروس كورونا.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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