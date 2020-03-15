لمدة 30 دقيقة .. فوائده غير متوقعة لأخذ قيلولة في هذا الوقت يوميا

كثير من الناس يغفلون أهمية الحصول على قيلولة لمدة 30 دقيقة على الأقل أو ساعة للاسترخاء أو لتحسين مزاجهم إليك أبرز الفوائد الصحية للغفوة.





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إليك ابرز فوائد الحصول على قيلولة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





للقيلولة شروط







وفقا لموقع بولد سكاى الهندى للقيلولة شروط







-يجب أن يتم خذ قيلولة لمدة 20 إلى 30 دقيقة لأنه كلما طالت قيلولة ، هناك احتمالات بأنك قد تشعر بالإرهاق في الجزء الأخير من اليوم.



-تحافظ على استرخاء جسمك-تقلل من التعب-تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب-تزيد اليقظة-تحسن المزاج-تعزز أداء أفضل بما في ذلك وقت رد فعل أسرع وذاكرة محسنة.-خذ قيلولة في وقت مبكر بعد الظهر-يجب أخذ قيلولة في بيئة هادئة ومظلمة حيث لا يوجد مشتتات للانتباه.-يجب تجنب القيلولة في مكان تشعر فيه بعدم الراحة.- يجب يتعرضك للضوضاء الخارجية ولا تبقي الضوء أثناء النوم.-تجنب القيلولة بعد الساعة 3 عصرا حيث يمكن أن تتعارض مع نومك ليلًا.