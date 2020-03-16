طريقة بسيطة تنبهك إلى وجود خلل فى وظائف الكلى

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هناك بعض الأعراض التي يمكن ملاحظتها بسهولة وقد لا ننتبه لها أحيانا لكنها يمكن أن تكون دليلنا أو بمثابة جرس إنذار على وجود مرض أو خلل في أحد وظائف الجسم، ومن بين هذه الأعراض التي يمكن ملاحظتها البول الداكن الذي يشير إلى بعض الحالات الطبية الشديدة، لذلك إذا لاحظت البول الداكن في المرحاض أكثر من مرة، فإنه يدل على مشكلة، فإذا رأيته عدة أيام متتالية، يجب أن ترى طبيبك على الفور.

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1 - عدوى

يمكن أن تصاب الكلى بالعدوى بنفس سرعة إصابة أي جزء آخر من الجسم. يبدأ عدد من الالتهابات البولية المختلفة في الكلى وهي نتيجة لعدوى الكلى غير المعالجة.



2 - حصوات

أول علامة على أنك قد تكون مصابًا بحصوات الكلى هي البول الداكن يمكن لبعض الأحماض في البول أن يرسل بعض قطع الحبيبات الدقيقة مع البول.



3 - أمراض الكلى

من اضطرابات المناعة الذاتية حيث يكون مرض الكلى عرضًا ثانويًا لأمراض الكلى الأولية حيث تموت الكلى داخليًا ، يمكن أن يحدث. العمر ليس عاملًا لأنه حتى الشباب يمكن أن يصابوا بأمراض الكلى.

4 - عدوى المثانة

يمكن أن تنتقل العدوى من الكلى إلى المثانة. ثم تصاب المثانة بالعدوى لأنها تمسك بالبول والخلايا المعدية من الكليتين. الألم الشديد والحاجة الملحة المستمرة للتبول هي السمة المميزة لعدوى المثانة ، إلى جانب البول الداكن



يساعد شرب الكثير من الماء والتبول بانتظام على تخفيف أعراض عدوى المثانة. هناك أيضًا بعض العلاجات العشبية الطبيعية التي تزيد من قدرة المثانة الطبيعية على محاربة العدوى

1 - عدوى الكلى يمكن أن تصاب الكلى بالعدوى بنفس سرعة إصابة أي جزء آخر من الجسم. يبدأ عدد من الالتهابات البولية المختلفة في الكلى وهي نتيجة لعدوى الكلى غير المعالجة.2 - حصوات الكلى 3 - أمراض الكلى4 - عدوى المثانةيمكن أن تنتقل العدوى من الكلى إلى المثانة. ثم تصاب المثانة بالعدوى لأنها تمسك بالبول والخلايا المعدية من الكليتين. الألم الشديد والحاجة الملحة المستمرة للتبول هي السمة المميزة لعدوى المثانة ، إلى جانب البول الداكنيساعد شرب الكثير من الماء والتبول بانتظام على تخفيف أعراض عدوى المثانة. هناك أيضًا بعض العلاجات العشبية الطبيعية التي تزيد من قدرة المثانة الطبيعية على محاربة العدوى

ووفقا لموقع " powerofpositivity " يمكن أن يكون البول الداكن مؤشرا على الإصابة بالأمراض التالية والتي أبرزها موقع برايت سايد