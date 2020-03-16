منعا للإحراج.. وصفة تخلصك من تشقق الكعبين فورا

يعد تشقق الكعبين من المشاكل التي يعاني منها البعض، حيث يكون منظر القدمين غير لائقإليك وصفة سريعه تخلصك من تشقق الكعبين يقدمها موقع برايت سايد



وفقا لموقع برايت سايد يمكن التخلص من تشقق الكعبين بإستخدام الليستيرين فهو يلين الجلد الميت على كعبيك ويسهل عليك تنظيفه. الليسترين هو أيضًا مطهر يهدئ البشرة بسبب المواد الكيميائية النباتية الموجودة فيه مثل المنثول والثيمول الذي يحتوي عليه.

كل ما تحتاجه ..

1 كوب من الليسترين

كوب من الخل الأبيض

2 كوب ماء

ماذا تفعل ين ..

