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مرأة

في يوم المرأة المصرية .. 10 نصائح للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:16 م
يوم المرأة المصرية
يوم المرأة المصرية
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آلاء حسن
تعتبر المرأة المصرية هي عمود المنزل نتيجة تحملها الاعباء والمشكلات بالإضافة إلى تربية أولادها والقيام بالمهام المنزلية، ويزداد الامر حملًا إذا كانت امرأة عاملة. 

وفي هذا السياق قدم الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الزوجية والاسرية، نصائح للحفاظ على الراحة الجسدية والنفسية للمرأة في يوم المرأة المصرية العالمي : 
- الاهتمام بالصحة النفسية والعضوية
- الاهتمام بالذات النابع منها وعدم الربط بين الاهتمام بالنفس بوجود أطراف أخرى حتى لا تقفد الثقة بالنفس
- البُعد عن من يتسبب لها بالسوء والضرر النفسي 
- التجديد المستمر
- نشر البهجة والتفاؤل المحيط 
- تغير أسلوب حياتها
- البحث عن مشاعر الحب الصادقة دون التعلق بالاوهام بل الحب الصادق
- عدم الضغط على الذات 
- تحديد هدف وتطلعات مستقبلية
- إثبات الذات وتقدير نفسها وعدم التقليل من كرامتها.
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