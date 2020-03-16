AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق محمد الباز على تخاريف الجارديان .. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:42 م
محمد الباز
محمد الباز
Advertisements
إبراهيم القادري
علق الإعلامي محمد الباز على أكاذيب صحيفة الجارديان البريطانية حول وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر.


وقال محمد الباز، إن الجارديان مملوكة بشكل كامل لقطر وبيننا وبينهم تاريخ طويل في الأكاذيب والشائعات فهي أول من نشرت أكذوبة ثروة مبارك. 


وأضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن البحث الطبي الذي نشرته الجارديان عن معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر هو لطبيب كندي مغمور كما أن هذا البحث الطبي ليس له أي أساس علمي.


وأوضح محمد الباز: إن لم تكن هناك منظمة مثل منظمة الصحة العالمية كان يحتمل تصديق هذا الكلام الذى لا يستند على أي شيء من الصحة .

وتابع محمد الباز، أن مدير مكتب النيورك تايمز قام بتقديم الاعتذار عن ما قام بنشره حول فيروس كورونا .


واستكمل محمد الباز ، أن هناك العديد من المنصات تريد عمل نوع من الإرباك والذعر في الشارع المصرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز عن شائعات فيروس كورونا: الناس بتقول يلا عايزين كورونا دلوقت

فبركة.. بيانات الصحة العالمية تفضح أكاذيب جارديان وعالم كندي عن إصابات كورونا في مصر

دفاع البرلمان عن أكاذيب الجارديان: حقد على نجاح مصر في مواجهة كورونا

فتش عن التمويل.. برلماني يكشف سر تزييف الجارديان للحقائق عن كورونا مصر

أصلا إخوان.. #اكاذيب_الجارديان يتصدر تويتر بسبب مصابي كورونا

العدل يطالب وزارة الإعلام والاستعلامات باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على أكاذيب الصحف الأجنبية

ترشيحاتنا

هل انقلب السحر على الساحر.. ماذا فعل فيروس كورونا بالجيش الأمريكي؟

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% على المعاملات المصرفية

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

هل تخفض رواتب الموظفين بعد تطبيق قرار تقليل العاملين بسبب كورونا؟.. الحكومة ترد

حقيقة قتل كورونا بشرب اليانسون

مش بسبب كورونا.. هاني الناظر يدعو للبقاء بالمنزل حتى يوم الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور