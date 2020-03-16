تعليق محمد الباز على تخاريف الجارديان .. فيديو

علق الإعلامي محمد الباز على أكاذيب صحيفة الجارديان البريطانية حول وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر.









وقال محمد الباز، إن الجارديان مملوكة بشكل كامل لقطر وبيننا وبينهم تاريخ طويل في الأكاذيب والشائعات فهي أول من نشرت أكذوبة ثروة مبارك.









وأضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن البحث الطبي الذي نشرته الجارديان عن معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر هو لطبيب كندي مغمور كما أن هذا البحث الطبي ليس له أي أساس علمي.









وأوضح محمد الباز: إن لم تكن هناك منظمة مثل منظمة الصحة العالمية كان يحتمل تصديق هذا الكلام الذى لا يستند على أي شيء من الصحة .





وتابع محمد الباز، أن مدير مكتب النيورك تايمز قام بتقديم الاعتذار عن ما قام بنشره حول فيروس كورونا .









واستكمل محمد الباز ، أن هناك العديد من المنصات تريد عمل نوع من الإرباك والذعر في الشارع المصرى .