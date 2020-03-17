لمواجهة فيروس كورونا.. حملات مكبرة على المقاهي لمصادرة الشيشة .. وغلق 10 مقاهي وكافيتريات ومراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

- حظر إقامة الأسواق والسويقات الأسبوعية واستخدام الشيشة في القليوبية

- لمواجهة فيروس كورونا .. حظر الشيشة في السويس

- حملة مكبرة على الصيدليات والمقاهي والمطاعم في البحر الأحمر - غلق 10 مقاهي وكافيتريات ومراكز للدروس الخصوصية في البحيرة - حظر الشيشة بـ مقاهي وكافيتريات القاهرة



























شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حملات مكبرة على المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، لمنع التجمعات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا .

حيث قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحظر إقامة الأسواق والسويقات الأسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة وغلق جميع المراكز التعليمية ولمدة أسبوعين من هذا التاريخ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما يحظر استخدام الشيشة فى المحال العامة بكافة صورها (المقاهى- الكافتيريات) بنطاق المحافظة بصفة مؤقتة ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد فى حالة الضرورة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة فى حينه حيال المخالفين مع غلق كافة المحال المخالفة مؤقتا طول فترة سريان الحظر.





وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.





بينما قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منع تقديم الشيشة بالمقاهي والكافتيريات الموجودة بجميع أحياء محافظة السويس .





وشدد المحافظ على مديرية الأمن وشرطة المرافق والأحياء سرعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا .





أشار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن مديرية الصحة تكثف العمل وبدأت أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة والإرشادات للمواطنين لكيفية التعامل وأسلوب الوقاية بمنازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لفريق العمل القائم بأعمال التطهير للمنشآت الحكومية للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ بتطهير ديوان عام المحافظة لتكون انطلاقة لمكافحة الفيروس ، بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وفريق إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالسويس .



وأكد صقر أهمية الحفاظ على أن تستمر محافظة السويس خالية من الفيروس، مشددا على الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقاية وتوفير كافة الأدوات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية.



وقدم المحافظ الشكر لفريق من إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة والسكان برئاسة الدكتورة سوزان جميل مدير عام الإدارة على جهدهم في التوعية وتطهير المنشآت من خلال خطة وزارة الصحة لمواجهة الفيروس.





فيما قاد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر حملة مكبرة على عدد من المقاهي والمطاعم بمدينة الغردقة ، للتشديد على حظر استعمال الشيشة فى المقاهى والكافيتريات.





يأتي ذلك بعد صدور بيان وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر الشيشة فى نقل فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" و كذلك تأثيرها على مناعة الجسم بشكل عام مما يجعله أكثر ضعفًا فى مواجهة الفيروس.





وحفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر اللواء عمرو حنفى حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة ، وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها ، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، موجها الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامه المواطنين .





كما تفقد محافظ البحر الأحمر عددا كبيرا من الصيدليات لمتابعة ضبط الأسعار ومنعهم من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر، مشددا على وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات لمنع استغلال الأهالى، موجها مدير مديرية الصحة بتكثيف الحملات على الصيدليات لمراقبة الاسعار ، و التصدى لأى تلاعب بها.





كما شملت الحملة تفقد السيد المحافظ لبعض "السايبر" ، موجها بايقاف النشاط خلال هذه الفترة وذلك للحد من التجمعات ، ليأتى ذلك ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة .





كما شدد المحافظ على مدير مديرية التموين ومباحث التموين بالاستمرار بالحملات علي الأسواق والمحلات العامة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية ، للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .





رافق محافظ البحر الأحمر أثناء الحملة العميد تامر السكرتير العام المساعد، و رئيس مدينة الغردقة ، مدير مديرية الصحة ، ومدير الإدارة العامة للبيئة ، ومدير مديرية التموين، ومدير إدارة المرافق .





كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بضرورة تكثيف حملات لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع وغلق المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وذلك حرصا علي سلامة وصحه المواطنين بالتزامن مع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأكد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائيه واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا حرصا على سلامة المواطنين.



