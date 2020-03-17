بفستان ستان.. شذى حسون تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها





ظهرت شذى حسون فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بأنه مصنوع من القماش الستان الذى جمع بين البساطة و الأناقة، كما تميز التصميم بصيحة الكتف الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة.





واعتمدت شذى حسون على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، وأكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية.





حرصت الفنانة شذى حسون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.