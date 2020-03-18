AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 18-3-2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:00 ص
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
Advertisements
قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2020، تباينًا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري 

سجل سعر  اليورو = 4.04 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.43 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه إسترليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.87 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.58 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.21 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.45 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.25 ين ياباني

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي
 
سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 9-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

سعر الدرهم الإماراتى أمام العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 مارس 2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 14-3-2020 أمام الجنيه والعملات الأجنبية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 15-3-2020

ترشيحاتنا

لبنانيون لـ صدى البلد: بيروت تحولت لمدينة أشباح بسبب كورونا

الاتحاد الإنجليزي يزف بشرى سارة لفريق ليفربول بخصوص حسم لقب الدوري

لماذا لم ينتشر فيروس كورونا في قارة أفريقيا بكثرة ؟.. «الصحة العالمية» ترد.. فيديو

بعد المنشور الفاضح.. أبرز مواقف شقيق ياسمين عبد العزيز

اختفيت 17 سنة بحفظ الناس القرآن.. حسن فؤاد يقدم باقة ورد لـ إسعاد يونس.. فيديو

قبل فوات الأوان.. علامات مبكرة للإصابة بـ سرطان الفم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

بي إم دبليو تغلق متحفها بـ ميونخ بسبب فيروس كورونا.. صور

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام