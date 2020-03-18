بارقة أمل جديدة.. الصين تسجل إصابة واحدة فقط لليوم الثاني

سجلت الصين، حالة واحدة فقط جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لليوم الثاني على التوالي.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، إنه لليوم الثاني على التوالي، ولم تظهر سوى إصابة واحدة جديدة محلية في ووهان، بؤرة تفشي الفيروس.





وسجلت مقاطعة هوبي الصينية، في الأيام السبعة الماضية، عددًا محدودًا من الإصابات بكورونا، بعد الارتفاع الذي شهدته في فبراير الماضي.





وكانت السلطات الصينية أعلنت 11 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 3237 حالة.





وأكدت الصين ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 80894 حالة إصابة.





وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من 7 آلاف حالة وفاة حول العالم.





وكانت الصين أطلقت، أمس الثلاثاء، التجارب السريرية لأول لقاح مضاد لـ كورونا، تم تطويره من قبل أكبر خبراء الحرب الحيوية العسكرية في الصين.



