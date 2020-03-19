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أخبار العالم

هجوم انتحاري حوثي فاشل غربي اليمن.. وخسائر بصفوف الميليشيات

الخميس 19/مارس/2020 - 01:29 ص
حوثي
حوثي
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أ ش أ
دارت مواجهات عنيفة في جبهة حيس جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر جديدة على أيدي القوات المشتركة التي تصدت لهجوم على مواقعها، بعد يوم من إحباط تصعيدات وهجمات في الدريهمي والجاح والتحيتا.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أنه تم التصدي لهجوم انتحاري لميليشيات الحوثي في مديرية حيس، "تكبدت على إثره الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وأضاف أن مدفعية القوات المشتركة دكت العناصر الحوثية التي شنت الهجوم، "بضربات مباشرة أوقعت 15 حوثيا بين قتيل وجريح"، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

في سياق متصل، عاودت الميليشيات الحوثية استهداف "مجمع إخوان ثابت" الصناعي والتجاري بثلاث قذائف مدفعية ضمن خروقاتها لاتفاق الحديدة.

وصعدت الميليشيات الحوثية مؤخرا من خروقاتها اليومية ومن القصف صوب الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، كما كثفت إطلاق الطائرات المسيرة.
من جهتها، تمكنت القوات المشتركة في الدريهمي من إسقاط طائرتين حوثيتين خلال الساعات الأخيرة.
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